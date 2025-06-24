Европейские страны перестали принимать россиян без загранпаспорта нового образца

Россияне с паспортами без биометрии могут не попасть в некоторые европейские страны. Об этом сообщила Lenta.ru .

По информации издания, государства Евросоюза начали ограничивать въезд гражданам России без паспортов нового образца. С 1 июня такие путешественники не смогут пересечь границу Франции. Исключение составляют только дети до 15 лет и обладатели шенгенских виз, выданных до 1 июня.

С начала 2025 года въезд исключительно по биометрическим паспортам ввели в Дании, Мальте, Чехии, Исландии, Норвегии, Литве, Эстонии и Латвии.

Если у путешественника с собой документ старого образца, его могут развернуть еще в аэропорту, на стойке регистрации рейса. В случае, если россиянин прилетел в европейскую страну, ему придется провести сутки в транзитной зоне, а затем за свой счет купить обратный билет.

Ранее директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев заявил заявил, что Россия планирует отменить визовый режим с тремя государствами. Он выразил надежду, что страна подпишет соглашения с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном в 2025 году.