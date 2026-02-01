Странное письмо о мутантах обнаружилось среди файлов Эпштейна

Минюст США опубликовал файлы Эпштейна о мутантах и путешествиях во времени

Финансист Джеффри Эпштейн хотел изучить влияние путешествий во времени на людей, в том числе мутации. Фрагмент из рассекреченных материалов уголовного дела показал создатель проекта «Логово ботаников» (The Den of Nerds) Джошуа Лукас в соцсети X .

Блогера удивило, что никто не обратил внимание на фотографию электронного письма Эпштейна от 20 июня 2011 года. В нем финансист упоминал путешествия во времени и мутантов.

«Нам следует изучить биологические последствия путешествий во времени. Было бы забавно рассчитать скорость эволюции популяции (или мутанта), способной перемещаться во времени», — написал он неизвестному адресату.

Неизвестно, в каком состоянии Эпштейн написал это письмо. Другие рассекреченные Минюстом США документы показали, что финансист помогал бывшему гендиректору Microsoft Биллу Гейтсу покупать наркотики и антибиотики.

Эпштейн 10 августа 2019 года свел счеты с жизнью в тюрьме Нью-Йорка, куда попал по обвинению в сутенерстве и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. По требованию конгресса власти рассекретили часть материалов по уголовному делу. В них упоминались президент США Дональд Трамп, британский принц Эндрю, основатель ЛДПР Владимир Жириновский, бывший и нынешний президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский, мультипликационный персонаж Шрек.