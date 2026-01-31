«Клоун-националист». В файлах Эпштейна пять раз упоминался Жириновский

Жириновского 5 раз упомянули в файлах Эпштейна, причем трижды вместе с Зюгановым

В опубликованных Минюстом США файлах финансиста-педофила Джеффри Эпштейна пять раз упоминалось имя покойного основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Документы опубликовали на сайте ведомства.

Эпатажный российский политик трижды упоминался вместе с главой Коммунистической партии Геннадием Зюгановым. Только имелся нюанс. Имя Жириновского фигурировало в pdf-файлах двух статей –журнала Foreign Affairs и издания The Economist за 2011 и 2012 годы.

В американском Минюсте никак не прокомментировали его попадание в списки. Интересно и другое. В файлах порочного финансиста Жириновского назвали «клоуном-националистом».

Ранее в опубликованных документах Эпштейна всплыли имена президента США Дональда Трампа, связанного якобы с изнасилованием девочек, его супруги Мелании, бывшего американского лидера Билла Клинтона, бывшего британского принца Эндрю, основателя Microsoft Билла Гейтса и бизнесмена Илона Маска.