В опубликованных Минюстом США файлах финансиста Джеффри Эпштейна продолжили появляться новые имена, причем весьма неожиданные. В документах, выложенных на сайте ведомства, фигурировали бывший и нынешний президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

Порошенко называли «шоколадным королем», членом клики очень богатых бизнесменов, упомянув его имя 26 раз.

В файлах также есть персонаж мультфильма — огромный зеленый огр по имени Шрек. Документы содержали информацию о его «оральном сексе с Ослом». Президенты Украины — бывший и нынешний — также попали в списки Эпштейна — Петр Порошенко и Владимир Зеленский, которого упомянули 10 раз.

Имя российского бизнесмена Евгения Пригожина прозвучало в связи с ЧВК «Вагнер», судебными процессами в США и кибератаками. При этом в архивных документах оказались статьи западных СМИ, в частности, материал журнала The Economist 14-летней давности о политике России.

Ранее появилась информация, что имя основателя ЛДПР Владимира Жириновского пять раз упомянули в файлах финансиста.