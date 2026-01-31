Билл Гейтс хотел скрыть от жены, что заразился венерической болезнью

Бывший гендиректор Microsoft Билл Гейтс заразился венерическим заболеванием от «русских девушек», а затем попытался скрыть это от жены Мелинды и тайно пролечить ее антибиотиками. Об этом сообщило издание Daily Mail .

Авторы газеты отметили, что покойный финансист-педофил Джеффри Эпштейн в одном из своих электронных писем, которые он отправил самому себе в июле 2013 года, упомянул об этом случае. Он тогда выразил недовольство из-за того, Гейтс прекратил их шестилетнюю дружбу.

«В довершение всего ты умоляешь меня удалить электронные письма о твоих венерических заболеваниях, о твоей просьбе предоставить тебе антибиотики, которые ты можешь тайно передать Мелинде, и об описании твоего пениса», — писал Эпштейн.

В другом письме Эпштейн заявил, что оказался втянут в серьезный семейный конфликт между Мелиндой и Биллом.

Он также признавался, что помогал Гейтсу приобретать наркотики, чтобы тот смог справиться с последствиями секса с некими русскими девушками и содействовал его связям с замужними женщинами.

Авторы газеты отметили, что эта информация прозвучала в новом пакете документов по делу Эпштейна, опубликованных Минюстом США. Только они пока еще не были подтверждены. Что касается Гейтса, то он отверг эти обвинения, назвав их ложными и абсурдными.

В опубликованных Минюстом США новых файлах по делу Эпштейна нашли записи о президенте Дональда Трампе. В них говорится о его якобы связях с 13-летними девочками.