Стала известна причина масштабного блэкаута в Грузии

К блэкауту в Грузии привела авария на ЛЭП «Имерети»

Причиной масштабного отключения электроэнергии в Грузии стала авария на высоковольтной линии электропередачи «Имерети». Об этом заявил генеральный директор Ингури ГЭС Леван Мебония телеканалу «ТВ Пирвели» .

По его словам, когда отключилась линия, режим нарушился и энергосистема полностью разладилась. Сейчас идут восстановительные работы.

Утром 25 июля света не было в Тбилиси, Озургети, Поти и Рустави. Перестали работать водонапорные насосы, в некоторых районах столицы отключили воду. Временно не работали метро и железная дорога. Позже подачу электричества полностью восстановили.

Ранее сбой в работе ТЭЦ «Фелтон» на Кубе привел к масштабному отключению света в стране.

В июне блэкаут накрыл южную часть Франции. Почти 70 тысяч домохозяйств остались без электричества на фоне рекордной жары выше +40 градусов.