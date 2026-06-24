Масштабный блэкаут накрыл часть Франции

На юге Франции почти 70 тысяч домохозяйств лишились электричества из-за жары

На фоне рекордной жары во Франции порядка 68 тысяч домохозяйств на юге республики остались без электричества. Об этом сообщила пресс-служба департамента Финистер.

Отключение электроэнергии произошло из-за происшествия на трансформаторе в коммуне Эрге-Габерик вечером 23 июня. Оператор систем передачи электроэнергии RTE по техническим причинам сможет вернуть электричество в дома не ранее конца дня среды.

Во вторник наивысший уровень погодной опасности ввели в 54 из 96 департаментов европейской части Франции, это абсолютный рекорд. В некоторых районах столбики термометров превысили +40 градусов.

Метеослужба республики сообщала, что 23 июня стало самым жарким днем за всю историю наблюдений с 1947 года.

Температура воздуха в Карпантрасе поднялась до +39 градусов. Ранее жертвами жары стали трое пожилых французов. Еще 13 человек утонули при купании.