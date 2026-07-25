В Грузии второй день подряд отключают электричество
ТАСС: в нескольких городах Грузии второй день подряд отключают электричество
В Тбилиси и еще нескольких районах Грузии второй день подряд происходят масштабные отключения электричества. Об этом сообщил ТАСС.
Отдельные районы столицы остались также без воды, поскольку перестали работать насосы. Выключены светофоры, без электроснабжения остались магазины.
Помимо Тбилиси, света нет в Озургети, Поти и Рустави.
При этом электрораспределительные компании не делали заявлений о причинах происшествия и сроках восстановления снабжения электроэнергией.
Накануне в Грузии также отключалось электричество на несколько часов. По информации телеграм-канала Shot, причиной стал сбой в энергетической компании.