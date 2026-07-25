В Грузии второй день подряд отключают электричество

ТАСС: в нескольких городах Грузии второй день подряд отключают электричество

В Тбилиси и еще нескольких районах Грузии второй день подряд происходят масштабные отключения электричества. Об этом сообщил ТАСС .

Отдельные районы столицы остались также без воды, поскольку перестали работать насосы. Выключены светофоры, без электроснабжения остались магазины.

Помимо Тбилиси, света нет в Озургети, Поти и Рустави.

При этом электрораспределительные компании не делали заявлений о причинах происшествия и сроках восстановления снабжения электроэнергией.

Накануне в Грузии также отключалось электричество на несколько часов. По информации телеграм-канала Shot, причиной стал сбой в энергетической компании.