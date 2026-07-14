На Кубе произошел третий с начала июля блэкаут

Из-за сбоя в работе ТЭЦ «Фелтон» на Кубе произошло масштабное отключение электричества. Об этом кубинское Минэнерго сообщило в Facebook*.

«Произошло полное отключение электросети. <…> Причиной отключения электроэнергии стали события, связанные с остановкой первого энергоблока на ТЭЦ „Фелтон“», — объявила пресс-служба ведомства.

Аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения. Больше всего пострадали, по информации Минэнерго Кубы, регионы на западе страны.

Блэкаут 14 июля стал третьим за последние девять дней. Национальная электроэнергетическая компания Union Elecrtica сообщала об аварийном отключении от системы. Весной 2026 года крупные аварии произошли также на ТЭС «Антонио Гитерас» и «Эрнесто Гевара де ла Серна».

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