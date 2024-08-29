Стал известен путь бегства из Польши подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Подозреваемый в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» дайвер Владимир Журавлев выехал из Польши на Украину на машине посольства после выдачи европейского ордера на арест. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на источники в немецких силовых структурах.

Собеседники журналистов уточнили, что ордер на арест дайвера выдали в конце июня и 21-го числа его отправили в Польшу. Но Журавлев успел выехать из страны на Украину, где оказался 6 июля. Для поездки он использовал автомобиль, который числится на балансе украинского посольства.

По данным немецких журналистов, Журавлев не скрывался и за несколько дней до выдачи ордера даже приезжал вместе с семьей в Германию, откуда сначала поехал в Данию, а после возвращения навестил родственницу в Берлине.

Источники уточнили, что уже тогда дайвер находился под наблюдением спецслужб, но задержать без ордера они его не могли.

Прокуратура Польши подтвердила, что получила документ для ареста подозреваемого. Но, по словам представителя ведомства Анны Адамяк, документ не успели внести в базу данных, поэтому никаких препятствий для пересечения границы у Журавлева не было.

Авторы статьи утверждают, что в частных беседах представители Польши прямо отказались от ареста украинца, заявив, что он «достоин награды» за подрыв газопроводов.

Косвенно это подтвердил польский премьер Дональд Туск, который призвал «замолчать и извиниться» инициаторов строительства «Северных потоков».

Владимир Журавлев стал первым подозреваемым участником группы, стоящей за терактами на газопроводах. По данным немецких СМИ, его сообщниками была семейная пара с Украины, которая руководила польской турфирмой. Через компанию заговорщики арендовали яхту «Андромеда», с которой заложили взрывчатку.