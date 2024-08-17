В Польше оценили сообщения СМИ о подрыве «Северных потоков»

Премьер Польши Туск попросил инициаторов строительства СП-2 замолчать

Фото: РИА «Новости»

Инициаторы строительства газопровода «Северный поток» должны замолчать и принести извинения. Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск написал в своем аккаунте в социальной сети X.

«Всем инициаторам и покровителям „Северного потока — 1“ и „Северного потока — 2“. Единственное, что вы должны сделать сегодня по этому поводу, — извиниться и промолчать», — заявили политик.

В написанном на английском языке посте польский лидер раскритиковал последние сообщения СМИ о причастности Украины к взрывам на газопроводах.

Экс-глава Федеральной разведывательной службы Германии Август Ханнинг заявил, что ВСУ не могли бы провести операцию по подрыву «Северных потоков», а потом спокойно выехать с территории Польши без поддержки спецслужб страны.

Ранее Генеральная прокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, который может быть причастен к подрывам газопроводов.

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