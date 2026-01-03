«США знают, что делать». Зеленский поддержал задержание Мадуро

Действовавший в Венесуэле спецназ США показал, как можно обращаться с диктаторами. С таким заявлением при общении с журналистами выступил украинский лидер Владимир Зеленский. Видео опубликовал «РБК-Украина» .

Один из присутствующих на пресс-конференции журналистов попросил украинского лидера оценить операцию США и захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Ну как тут отреагировать? Ну что я могу сказать? Если можно так с диктаторами, вот так — то Соединенные Штаты Америки знают, что им делать дальше», — заявил Зеленский.

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро вместе с женой Силией Флорес задержала группа спецназа «Дельта Форс» вместе с агентами ФБР. Лидера Боливарианской Республики с повязкой на глазах доставили в США на военном корабле Iwo Jima.

После высадки на сушу Мадуро с женой доставили в Южный окружной суд Нью-Йорка, где им предъявили обвинения в наркотерроризме, заговоре, контрабанде кокаина и

незаконном хранении оружия. Кроме супругов, обвиняемыми по делу проходят еще четыре человека, в том числе сын венесуэльского лидера Николас Эрнесто.