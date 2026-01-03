Обвиняемыми по делу Мадуро в США проходят шесть человек

Обвинения в наркотерроризме, кроме вывезенного в США президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес, также предъявил их сыну Николасу, бывшему министру МВД Рамону Родригесу, министру юстиции Диосдадо Рондону и лидеру криминальной группировки Tren de Aragua Гектору Флоресу. Это следует из обвинительного заключения, опубликованного Минюстом США.

По версии обвинения, президент Венесуэлы вместе с членами семьи и чиновниками правительства на протяжении 25 лет использовал свое положение для организации экспорта тонн кокаина в США.

Он начал заниматься этим еще будучи депутатом национального парламента, привлекая для охраны груза сотрудников правоохранительных органов.

На посту министра иностранных дел Мадуро выдавал дипломатические паспорта крупным наркоторговцам и использовал государственные самолеты для перевозки кокаина.