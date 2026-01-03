Трамп опубликовал фото захваченного Мадуро на корабле ВМС США

Президент США Дональд Трамп опубликовал фотографию задержанного венесуэльского лидера Николаса Мадуро на борту корабля Военно-морских сил США USS Iwo Jima. Кадры он разместил в соцсети Truth Social.

На фотографии президент Венесуэлы закован в наручники, на глазах — темные очки, уши закрыты наушниками.

По данным ABC News, задержанного лидера доставят на американскую военную базу в Гуантанамо, после чего переправят самолетом ФБР в Нью-Йорк.

Газете The Washington Post cтало известно, что у ЦРУ был информатор в правительстве Венесуэлы, который сливал американцам данные о передвижениях и местонахождении Мадуро.

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо заявила, что Мадуро отстранили от должности. Она намерена навести порядок в стране и выпустить политических заключенных. Мачадо провозгласила начало строительства «новой Венесуэлы».