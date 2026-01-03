Мадуро в США грозит четыре пожизненных срока

Президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в США грозит до четырех пожизненных сроков. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документы.

В марте 2020 года в США против Мадуро выдвинули обвинения по четырем пунктам. В том числе участие в заговоре, контрабанда кокаина и хранение оружия.

Генеральный прокурор США Памела Бонди сообщила, что Мадуро и его супруга обвиняются в заговорах с целью импорта кокаина, наркотерроризма и владения автоматическим оружием и разрушительными устройствами против США.

Глава Белого дома Дональд Трамп уточнял, что операция по захвату президента Венесуэлы должна была состояться еще несколько дней назад, однако ее перенесли из-за плохих погодных условий. За ходом атаки американский лидер следил из своей резиденции Мар-а-Лаго.