США захотели присвоить российский газопровод на территории Украины

Reuters: США рассчитывают на контроль над трубопроводом «Газпрома» на Украине

В рамках сделки по полезным ископаемым власти США потребовали от Украины уступить контроль над трубопроводом «Газпрома», по которому Россия перекачивала топливо в Европу. Об этом сообщило агентство Reuters .

Последнее обсуждение сделки прошло 11 апреля. Штаты потребовали, чтобы Украина предоставила им привилегированный доступ к месторождениям полезных ископаемых и согласилась вносить все доходы от использования природных ресурсов в совместный инвестиционный фонд. Еще одним, ранее не озвученным, условием сделки стала передача Международной корпорации по финансированию развития правительства США контроля над российским транзитным газопроводом.

«Обстановка на переговорах очень антагонистическая», — сказал источник агентства.

Правительство Украины наняло юридическую фирму Hogan Lovells в качестве внешнего консультанта по сделке. Делегация с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра финансов Сергея Марченко через две недели поедет в Вашингтон.

Украина с января 2025 года прекратила транзит российского газа в Европу. Сильней остальных от этого пострадали Словакия и Приднестровье. Украинский МИД заявил, что готов снабжать европейские страны газом из Азербайджана.