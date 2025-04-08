В США призвали избавиться от Украины при одном условии

Сакс: США должны избавиться от Украины, если Зеленский сорвет сделку по недрам

Соединенным Штатам нужно избавиться от Украины, если президент республики Владимир Зеленский откажется подписать сделку по полезным ископаемым. Об этом заявил миллиардер, специальный представитель американского президента по искусственному интеллекту и криптовалютам Дэвид Сакс в соцсети Х.

«Если Зеленский не подпишет то, что ему предложат, нам следует от Украины избавиться», — отметил он.

По словам миллиардера, Киев только «обдирает» США, которые отправляют ему миллиарды долларов, не получая ничего взамен. Сакс назвал Украину самым коррумпированным проектом бывшего президента Джо Байдена.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Зеленский собирается отказаться от сделки с Соединенными Штатами по редкоземельным металлам. В таком случае украинского президента ждут «большие проблемы». Трамп предупредил, что Украина никогда не станет членом НАТО.