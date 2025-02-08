Украина сделала неожиданное заявление по транзиту газа в Евросоюз

Украинские власти прорабатывают вопрос транзита в государства Европы газа из Азербайджана. С таким заявлением выступил представитель внешнеполитического ведомства Украины Георгий Тихий, его процитировало РИА «Новости» .

Высокопоставленный дипломат не привел никаких деталей по вероятной сделке. Однако подтвердил, что работа по обеспечению транзита азербайджанского газа действительно идет. Украина планирует участвовать в этом процессе.

Несколько дней назад глава украинского МИД Андрей Сибига говорил, что Украина также готова предоставить свои газовые хабы для хранения газа из США. Уже 7 февраля украинский лидер Зеленский в беседе с Reuters подтвердил заинтересованность страны в таком предложении.

По словам Зеленского, в крупном газовом хабе на Украине заинтересованы и американские власти. В Белом доме якобы видят перспективы в доставке газа США в Евросоюз через украинскую территорию.

Только 31 января стало известно, что Украина испытывает дефицит газа в собственных хранилищах. Стране пришлось запустить импорт этого энергоресурса в ответ на кризисную ситуацию.