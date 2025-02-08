Украина сделала неожиданное заявление по транзиту газа в Евросоюз
Украина согласилась переправлять в ЕС газ из Азербайджана
Украинские власти прорабатывают вопрос транзита в государства Европы газа из Азербайджана. С таким заявлением выступил представитель внешнеполитического ведомства Украины Георгий Тихий, его процитировало РИА «Новости».
Высокопоставленный дипломат не привел никаких деталей по вероятной сделке. Однако подтвердил, что работа по обеспечению транзита азербайджанского газа действительно идет. Украина планирует участвовать в этом процессе.
Несколько дней назад глава украинского МИД Андрей Сибига говорил, что Украина также готова предоставить свои газовые хабы для хранения газа из США. Уже 7 февраля украинский лидер Зеленский в беседе с Reuters подтвердил заинтересованность страны в таком предложении.
По словам Зеленского, в крупном газовом хабе на Украине заинтересованы и американские власти. В Белом доме якобы видят перспективы в доставке газа США в Евросоюз через украинскую территорию.
Только 31 января стало известно, что Украина испытывает дефицит газа в собственных хранилищах. Стране пришлось запустить импорт этого энергоресурса в ответ на кризисную ситуацию.