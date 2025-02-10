Газоснабжение населения в Приднестровье полностью восстановили

В Приднестровье удалось полностью восстановить газоснабжение населения после месячного перерыва, который произошел из-за прекращения транзита российского газа через Украину. Об этом сообщила пресс-служба президента непризнанной республики Вадима Красносельского.

«Подача газа в частные домовладения успешно завершена. Подключение иных объектов продолжается», — рассказали в пресс-службе.

Красносельский добавил, что в дальнейшем республика будет получать газ от венгерской компании при участии «Молдовагаз» за счет российского кредита.

«Венгерская поставка стала возможна при российской кредитной и функциональной поддержке. Благодарю представителей Министерства энергетики России за помощь», — написал глава Приднестровья в своем Telegram-канале.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на попытки Молдавии обвинить Россию в газовом кризисе в Приднестровье. Она назвала заявления молдавских властей хамской ложью и подчеркнула, что настоящая причина проблемы заключается в безответственном подходе киевского режима.