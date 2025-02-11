Россия возобновила поставки газа в Словакию через «Турецкий поток»

Поставки российского газа в Словакию возобновились через «Турецкий поток». Об этом сообщил премьер республики Роберт Фицо в соцсетях.

«И это [стало возможным] благодаря усилиям российской и турецкой сторон, за это их нужно поблагодарить», — отметил глава правительства.

Ранее Фицо заявил, что отмена антироссийских санкций может изменить позицию украинских властей по вопросу транзита газа. По его словам, если ограничения перестанут действовать, Владимир Зеленский рискует не получить ни цента от Евросоюза и прекрасно это понимает.

При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз пообещал ему добиваться от Украины возобновления транзита российского газа. Ради энергетической безопасности страна согласилась еще на полгода продлить санкции.