США ввели санкции против судей МУС

Соединенные Штаты ввели санкции против четырех представителей Международного уголовного суда. Об этом сообщили на сайте государственного департамента.

Под рестрикции попали судьи палаты МУС Кимберли Прост из Канады, Николя Гийу из Франции, заместитель прокурора Шамим Хан с Фиджи и Мам Мандиай Нианг из Сенегала.

Их внесли в список SDN (лиц, полностью изолированных от американской финансовой системы) Управления по контролю за иностранными активами.

В Госдепе указали на причастность этих людей к работе МУС по расследованию, задержанию, аресту и преследованию американцев и израильтян без согласия стран.

В мае 2025 года парламент Венгрии проголосовал за выход из Международного уголовного суда. За выступили 134 депутата.