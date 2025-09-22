США готовят санкции против МУС за расследование действий Израиля в Газе

Reuters: санкции США оставят МУС без доступа к счетам и с неработающей техникой

Власти США рассматривают идею введения масштабных санкций против Международного уголовного суда в качестве ответа на расследование вероятных военных преступлений Израиля в секторе Газа. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters .

Собеседники журналистов заявили, что окончательное решение примут до конца этой недели.

Один из источников подчеркнул, что в МУС уже провели серию экстренных совещаний для обсуждения последствий возможных санкций, так как они оставят организацию без доступа к банковским счетам и программному обеспечению.

Для минимизации потенциального ущерба, добавил собеседник агентства, МУС авансом выдал зарплаты всем сотрудникам до конца 2025 года, а также начал искать альтернативы среди поставщиков банковских услуг и программного обеспечения.

Представитель Госдепа косвенно подтвердил подготовку санкций, напомнив, что военные США и Израиля не подпадают под юрисдикцию организации.

«МУС может изменить свой курс, внеся важные структурные изменения. Пока они этого не сделают, США примут дополнительные меры для защиты своих военных и других лиц перед угрозой расследований», — подчеркнул представитель ведомства.

Источники среди дипломатических кругов подчеркнули, что некоторые из 125 стран, входящих в МУС, пытаются помешать США ввести санкций на всю организацию на полях Генассамблеи ООН. Но пока успеха в этом не достигли.

«Все указывает на то, что США готовят усиление давления. Путь индивидуальных санкций исчерпан. Теперь вопрос не в том, какой шаг они сделают следующим, а когда», — подытожил собеседник агентства.

Израиль и США не входят в МУС, но суд признает Палестину в качестве государства-члена и считает, что все, что происходит на этой территории, попадает под его юрисдикцию.

В конце августа США ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда. Рестрикции коснулись представителей Канады, Франции, Фиджи и Сенегала. В Госдепе назвали причиной выданные ордера на арест американцев и израильтян без согласия властей этих стран.