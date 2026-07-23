Рубио назвал Международный уголовный суд тупой организацией

США не войдут в состав Международного уголовного суда, заявил госсекретарь Марко Рубио на пресс-конференции в рамках встречи министров АСЕАН в столице Филиппин Маниле. Его процитировал ТАСС .

Рубио напомнил, что его страна никогда не подписывала никаких документов и не присоединялась к МУС.

«Если кто-то хочет вступить в эту тупую организацию, то пожалуйста. Но мы не намерены это делать, ее юрисдикция не распространяется на американцев», — отметил госсекретарь.

Он добавил, что Соединенные Штаты не намерены мириться с попытками МУС применить любые санкции к своим гражданам — ни сейчас, ни позже.

В июне прокурора Международного уголовного суда Карима Хана отстранили от должности. Ранее Хан добивался ордеров на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.