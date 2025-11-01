Обвинения в домогательствах против прокурора МУС отразятся на репутации суда

Обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутые против главного прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, угрожают репутации МУС. Об этом сообщила газета The Times .

Британского юриста Карима Хана обвинили в домогательствах еще год назад. В итоге началось расследование, но до сих пор никак не продвинулось. Сам 55-летний Хан временно покинул пост главного прокурора. Какие-либо обвинения в свою сторону решительно отвергнул.

При этом британские юристы, знакомые с деятельностью гаагского суда, предупредили о риске нанесения ущерба репутации МУС, вне зависимости от результатов расследования.

Ранее ассамблея стран — участниц Римского статута МУС сообщила, что Хан мог неподобающе вести себя по отношению к сотруднику его офиса. На тот момент не уточняли, в чем конкретно заподозрили прокурора.