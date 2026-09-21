На румынском кладбище нашли останки времен пандемии

На кладбище города Слатина в Румынии правоохранители обнаружили человеческие останки и мешки с телами, которые, предположительно, оставались там со времен пандемии COVID-19. Об этом сообщил мэр города Марио Де Меццо, чьи слова привел informat.ro .

В течение 16 лет территорией управляла частная компания. После многолетнего судебного спора кладбище вернули муниципалитету, который начал там работы.

Во время ремонта под конструкцией, похожей на склеп, обнаружили захоронения. На мешках с телами сохранились даты.

«В ходе раскопок на кладбище были обнаружены человеческие кости, а также мешки с неразложившимися телами, оставшимися после пандемии CoViD-19», — рассказал Де Меццо.

По предварительной информации, останки могли перенести из заброшенных могил в общую яму в обход правил кладбища. По нормам их должны были размещать в специальных нишах.

Полиция изъяла находки. Правоохранители планируют выяснить, кому принадлежали тела и как оказались под склепом.

Ранее в Польше на территории частного участка нашли 32 человеческих эмбриона, захороненных на разной глубине. По делу задержали 57-летнюю патологоанатома, которая заявила, что во время пандемии забирала из больницы мертвые эмбрионы для научных исследований.