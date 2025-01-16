Американский инвестор готов купить обанкротившуюся компанию-оператора «Северного потока — 2», чтобы получить контроль над газопроводом. Без участия России. Ведущая 360.ru Регина Орехова в программе «Разбор полетов» выяснила, возможна ли такая сделка и что произойдет, если инфраструктура перейдет под контроль США.

Швейцарский суд продлил мораторий на банкротство Nord Stream — 2. Затем обанкротившаяся компания-оператор газопровода уйдет с молотка за копейки. Покупатель уже нашелся, это американский инвестор Стивен Линч. Он получил в США разрешение на обход санкций и решил купить трубы.

Компания-оператор, напомнила Орехова, является «дочкой» «Газпрома», но зарегистрирована в Швейцарии и вынуждена соблюдать ее законы. Экономист кандидат экономических наук Николай Кульбака заявил, что в условиях санкционных рисков и отказа Европы от российского газа это не имеет никакого смысла, тем более что США имеют огромное количество собственного сжиженного газа.

«Поэтому это проект конкретного инвестора, который хочет попытаться сыграть на возможностях», — сказал он.

Политолог Дмитрий Шатунов обратил внимание, что в последнее время Евросоюз и его жители начали сопротивляться влиянию США. По его мнению, в интересах России не допустить покупку газопровода.

В Европе заговорили о возобновлении работы «Северных потоков». Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен призвал запустить сохранившуюся ветку, а кандидат в канцлеры ФРГ от правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель — избавиться от ветряных электростанций.