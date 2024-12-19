Американские власти ввели новые санкции против ряда компаний из России, которые участвуют в строительстве «Северного потока — 2», включая оператора Nord Stream 2 AG. Об этом сообщило агентство Reuters .

Журналисты ознакомились с заявлением Госдепартамента США. Под санкциями оказались как уже включенные в перечень фирмы, так и новые обладатели подсанкционных судов.

В ведомстве отметили, американская сторона выступает против газопровода, считает его не энергетическим, а геополитическим проектом, который поможет России якобы шантажировать европейские страны.

В конце ноября генпрокуратура Германии установила личности двух подозреваемых в подрывах «Северных потоков». Генпрокурор страны Йенс Роммель назвал это успехом, на которой не рассчитывали. При этом еще многое предстоит выяснить.

Ранее американский финансист Стивен Линч предложил выкупить взорванный «Северный поток — 2». Он запросил у Минфина США лицензию на участие в торгах, если газопровод выставят на аукцион.