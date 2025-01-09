Суд в Цуге не сможет продлить мораторий на банкротство Nord Stream после 9 мая

Швейцарский суд «в принципе» не сможет продлить мораторий на банкротство оператора газопровода «Северный поток — 2» после 9 мая. Об этом РИА «Новости» сообщил осведомленный источник.

Суд в Цуге, где зарегистрирована компания Nord Stream AG, в порядке исключения продлил до 9 мая мораторий на реструктуризацию долгов компании. Источник агентства отметил, что суд не сможет провести эту процедуру еще раз.

«В принципе, нет», — говорится в сообщении.

В декабре правительство США ввело новые санкции против ряда российских компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока — 2», включая оператора Nord Stream 2 AG. Штаты выступают против газопровода, считая его не энергетическим, а геополитическим проектом, посредством которого Россия хочет шантажировать Европу.