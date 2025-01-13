Британский политик Кертен: нужно запустить «Северный поток» и покупать газ у РФ

Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен предложил запустить сохранившуюся ветку газопровода «Северный поток — 2» и вернуться к покупке природного газа из России. Об этом он написал в соцсети Х .

По его словам, целая ветка газопровода «Северный поток» осталась неповрежденной, и ее можно снова ввести в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

«Давайте будем покупать хороший газ по приемлемой цене у наших друзей из России», — призвал Кертен.

Кроме британского политика, похожее мнение выразила кандидат в канцлеры от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель. Она пообещала перезапустить газопровод «Северный поток» в случае победы на грядущих парламентских выборах.

Ранее США ввели новые санкции против ряда компаний из России, которые участвуют в строительстве «Северного потока — 2», включая оператора Nord Stream 2 AG. В Госдепартаменте считают проект не энергетическим, а геополитическим, который поможет России якобы шантажировать европейские страны.