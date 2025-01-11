Кандидат в канцлеры Германии пообещал запустить «Северный поток»

Кандидат в канцлеры от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель пообещала перезапустить газопровод «Северный поток» в случае победы на грядущих парламентских выборах. Об этом она заявила в ходе партийного съезда АдГ, ее слова привело немецкое издание Welt .

«Мы вернем в эксплуатацию „Северный поток“, можете не сомневаться в этом», — сказала она.

Также Вайдель добавила, что планирует избавиться от ветряных электростанций, назвав их «ветряными мельницами позора». Взамен она пообещала вернуть в работу более мощные и более безопасные, чем угольные, атомные электростанции.

Ранее после остановки транзита газа через Украину о возобновлении работы «Северного потока» высказалась депутат бундестага Севим Дагделен. По ее словам, препятствуя прохождению российского газа через Европу, Украина значительно поднимает цены на энергоносители.