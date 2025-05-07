Вэнс объяснил отказ США от идеи Украины о прекращении боев на 30 дней

Обсуждение долгосрочного урегулирования конфликта важнее, чем перемирие на срок в 30 дней, на котором настаивали украинские власти. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе организованной Мюнхенской конференцией по безопасности дискуссии в Вашингтоне.

Он пояснил, что российские власти отказались от идеи Украины о прекращении боевых действий на 30 дней, объяснив этом противоречием стратегических интересов.

«Поэтому мы попытались оставить одержимость 30-дневным прекращением огня и уделить больше внимания тому, как будет выглядеть долгосрочное урегулирование», — заявил Вэнс.

Вице-президент США добавил, что процесс последовательно продвигается вперед.

Президент России Владимир Путин объявил о перемирии в дни празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства объявил, что военные с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая остановят все боевые действия в зоне проведения специальной военной операции.

Украинский лидер Владимир Зеленским ответил, что огонь необходимо остановить немедленно без каких-либо условий на срок не меньше 30 дней. Несмотря на это заявление, украинские боевики только усилили воздушные атаки на российские регионы.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в ночь на среду, 7 мая, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 140 беспилотников и одну крылатую ракету, запущенные с территории Украины.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова напомнила, что украинские власти не поддержали предложенное Россией пасхальное перемирие и нарушили режим прекращения огня более пяти тысяч раз.