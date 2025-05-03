Кремль раскрыл цель предложения перемирия Украине

Целью предложенного Россией перемирия была проверка готовности Украины к поиску мирного урегулирования. Об этом на брифинге заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Цель нынешней инициативы по объявлению перемирия на праздничные дни 8, 9 и 10 мая для нас — проверка готовности Киева к поиску путей для долгосрочного устойчивого мира между Россией и Украиной», — сказал он.

Песков отметил, что в Кремле будут ждать от украинской стороны заявлений и действий, направленных на деэскалацию конфликта в праздничные дни.

Также представитель Кремля подчеркнул, что неготовность Украины ответить на предложение России показывает, что неонацизм является идеологической основой сегодняшнего киевского режима.

Ранее Зеленский ответил на вопрос о прямых переговорах с Россией. Он назвал прекращение огня очень сложным шагом.