Более 140 дронов ликвидировали в Брянской области

В небе над Брянской областью уничтожили более 140 беспилотников. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале .

Он напомнил, что Владимир Путин объявил перемирие с 00:00 в ночь с 7 на 8 мая до 00:00 в ночь с 10 на 11 мая. В ответ на гуманные действия российской стороны украинские войска попытались нанести массированный удар по Брянской области.

«Со вчерашнего вечера и за прошедшую ночь наши защитники уничтожили более 140 воздушных целей, в том числе одну крылатую ракету», — заявил Богомаз.

Для отражения атаки задействовали подразделения ПВО Минобороны, Росгвардии по Брянской области и отряда «БАРС-Брянск».

Ранее глава Ярославской области Михаил Евраев заявил, что в небе над регионом уничтожили три вражеских беспилотника. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет.