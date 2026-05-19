Конгресс США получил отчет о расследовании 56 случаев коррупции на Украине

Генеральные инспекторы Минобороны США, Госдепартамента и ликвидированного Агентства по международному развитию (USAID) проверили 56 фактов коррупции и мошенничества при использовании выделенной Украине финансовой помощи. Конгресс получил отчет о ревизии, сообщил ТАСС .

К 31 марта специалисты провели 69 расследований в связи с возможными случаями хищений при финансовой помощи Украине и передачи оружия третьим странам. Из них 13 дел завершили, четыре направили в Минюст США.

По собранным материалам американские силовики в сотрудничестве с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) задержали беглого украинца, заподозренного в подделке документов и превышении должностных полномочий. Иммиграционные службы схватили в Штатах еще трех подозреваемых, которых на родине обвинили в коррупции.

Ранее угроза ареста нависла над первой леди Украины Еленой Зеленской. Ее деятельностью заинтересовались НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура.