Спецпосланник Трампа покинул Москву

Визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Россию подошел к концу. Сервис Flightradar зафиксировал, как его самолет вылетел из аэропорта Внуково, сообщили «Известия» .

Бизнес-джет Gulfstream G650ER, на котором предположительно передвигается Уиткофф, вылетел из Москвы. Перед этим журналисты засняли кортеж американской делегации на въезде в аэропорт.

Утром 13 марта самолет спецпосланника прилетел из Катара во Внуково-2. В Москве Уиткофф встретился с российскими представителями «очень высокого ранга», как заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, и посетил посольство США.

По данным «Коммерсанта», американский представитель планировал встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Состоялись ли переговоры, неизвестно.

Цель визита Уиткоффа — обсудить урегулирование конфликта на Украине. Ранее Путин заявил, что поддержит прекращение огня на определенных условиях.