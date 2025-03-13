Путин вечером встретится со спецпосланником президента США Уиткоффом

Президент Владимир Путин вечером 13 марта примет в Кремле спецпосланника Белого дома Стива Уиткоффа. Об этом сообщил специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков рассказал другому корреспонденту кремлевского пула, представителю ВГТРК Павлу Зарубину, что Уиткофф встретится с «российскими представителями очень высокого ранга». На уточняющий вопрос журналиста Ушаков добавил, что встреча на самом высоком уровне не исключена.

Уиткофф прилетел в Москву сегодня днем. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что его цель — убедить подписать соглашение о прекращении огня на Украине.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил, что у Путина и Трампа возникнет необходимость в скором времени провести телефонный разговор.