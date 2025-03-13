Спецпосланник Трампа прибыл в Москву

Сервис Flightradar подтвердил, что самолет Gulfstream G650ER совершил посадку в Москве.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Уиткофф хочет прилететь в Россию, чтобы убедить подписать соглашение о прекращении огня на Украине. С кем конкретно он будет разговаривать, пока неизвестно.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что в Москве ждут американских переговорщиков и готовят контакты с ними на официальном уровне, но отказался раскрывать подробности, сообщив, что обо всем станет известно позже.