Ушаков назвал предложение США о перемирии уловкой для перегруппировки ВСУ

Предложение администрации США о введении перемирия на 30 дней даст украинским боевикам передышку и время для перегруппировки. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

«Оно дает только возможность украинцам перегруппироваться, набрать силы и в дальнейшем продолжать то же самое», — заявил Ушаков.

Он подчеркнул, что для России временное прекращение огня не несет никакой выгоды.

С инициативой остановить боевые действия на срок до 30 дней с возможностью продления выступила делегация США на переговорах с представителями Украины, которые прошли в Саудовской Аравии в минувший вторник, 11 марта.

Делегация киевского режима дала согласие на эту инициативу без дополнительных условий. В ответ американцы объявили, что отменяют паузу в вопросе военной и разведывательной помощи ВСУ.

Госсекретарь США Марко Рубио объявил, что все результаты встречи получит российская сторона, чье согласие станет основным для прекращения боевых действий.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 12 марта, объявил, что американские переговорщики направляются в Москву.

Он подчеркнул, что встречи пройдут на официальном уровне и пообещал, что журналисты получат всю информацию позже.

По данным РИА «Новости», самолет специального посланника президента США Стива Уиткоффа сел в московском аэропорту Внуково-2.