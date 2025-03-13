Ушаков назвал предложение США о перемирии уловкой для перегруппировки ВСУ
Предложение администрации США о введении перемирия на 30 дней даст украинским боевикам передышку и время для перегруппировки. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.
Он подчеркнул, что для России временное прекращение огня не несет никакой выгоды.
«Оно дает только возможность украинцам перегруппироваться, набрать силы и в дальнейшем продолжать то же самое», — заявил Ушаков.
С инициативой остановить боевые действия на срок до 30 дней с возможностью продления выступила делегация США на переговорах с представителями Украины, которые прошли в Саудовской Аравии в минувший вторник, 11 марта.
Делегация киевского режима дала согласие на эту инициативу без дополнительных условий. В ответ американцы объявили, что отменяют паузу в вопросе военной и разведывательной помощи ВСУ.
Госсекретарь США Марко Рубио объявил, что все результаты встречи получит российская сторона, чье согласие станет основным для прекращения боевых действий.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 12 марта, объявил, что американские переговорщики направляются в Москву.
Он подчеркнул, что встречи пройдут на официальном уровне и пообещал, что журналисты получат всю информацию позже.
По данным РИА «Новости», самолет специального посланника президента США Стива Уиткоффа сел в московском аэропорту Внуково-2.