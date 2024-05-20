Слуцкий выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана | 360°

Мир 20 мая 2024, 08:47 Слуцкий выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Слуцкий выразил соболезнования из-за гибели главы Ирана Раиси в авиакатастрофе РИА «Новости»

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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил соболезнования в связи с гибелью иранского президента Эбрахима Раиси. В своем Telegram-канале политик отметил, что следствие разберется в причинах авиакатастрофы.

«Череда майских событий, в числе которых — покушения на наследного принца Саудовской Аравии и премьера Словакии, выстраивается в определенную цепочку „трагических совпадений“», — написал он.

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По его мнению, нельзя исключать ни одну из версий случившегося. Он выразил соболезнования иранскому народу.

Крушение вертолета произошло накануне. На борту находились президент Ирана, губернатор одной из провинций страны Малек Рахмати и другие чиновники. Вертолет совершил жесткую посадку во время сильного тумана.

Спасатели обнаружили сгоревшее воздушное судно. По последним данным, все находившиеся на борту вертолета погибли. Информацию о смерти Раиси уже подтвердил вице-президент Ирана Мохсен Мансури.