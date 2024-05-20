Важное 20 мая 2024, 07:02 Президент Ирана погиб при крушении вертолета — СМИ Mehr: президент Ирана Раиси погиб в результате крушения вертолета РИА «Новости»

Читать 360 в

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета. Об этом сообщило агентство Mehr.

Абдоллахян погибли в результате крушения вертолета в воскресенье, которое произошло в воскресенье», — заявили авторы материала.

Реклама

Кроме того, погибли остальные пассажиры вертолета, среди которых губернатор одной из провинций Малек Рахмати, аятолла Мохаммед Али Але-Хашем и другие.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что президент Владимир Путин самым внимательным образом отслеживал ситуацию с жесткой посадкой вертолета Раиси.

Reuters со ссылкой на источник уточняло, что вертолет Раиси обнаружили полностью обгоревшим. Всех находившихся на борту объявили погибшими.

Президент Сербии Александар Вучич призывал провести расследование обстоятельств крушения вертолета. Он признался, что это ЧП привело его в шок.