Мир 20 мая 2024, 06:10 Пассажиры вертолета Раиси погибли — СМИ Reuters: всех пассажиров вертолета президента Ирана Раиси объявили погибшими Unsplash

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Спасатели подобрались к обломкам потерпевшего крушение вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Воздушное судно сгорело, и все находившиеся на нем пассажиры, скорее всего, погибли, заявил местный чиновник агентству Reuters.

«Вертолет президента Раиси полностью сгорел в результате крушения. К сожалению, есть опасения, что все пассажиры погибли», — сказал он.

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Глава иранского Красного Полумесяца Пирхоссейн Коливанд подтвердил, что находившиеся на борту вертолета люди могли умереть. После обнаружения обломков он заявил, что ситуация выглядит «не очень хорошо».

Поисково-спасательная операция осложнялась сильным туманом. Предположительное место крушения нашли турецким беспилотником, ориентируясь на источник тепла. Вертолет сгорел полностью. Иранские СМИ сообщили, что он находился среди деревьев на склоне холма.