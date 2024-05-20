20 мая 2024, 06:10
Пассажиры вертолета Раиси погибли — СМИ
Reuters: всех пассажиров вертолета президента Ирана Раиси объявили погибшими
Спасатели подобрались к обломкам потерпевшего крушение вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Воздушное судно сгорело, и все находившиеся на нем пассажиры, скорее всего, погибли, заявил местный чиновник агентству Reuters.
«Вертолет президента Раиси полностью сгорел в результате крушения. К сожалению, есть опасения, что все пассажиры погибли», — сказал он.
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Глава иранского Красного Полумесяца Пирхоссейн Коливанд подтвердил, что находившиеся на борту вертолета люди могли умереть. После обнаружения обломков он заявил, что ситуация выглядит «не очень хорошо».
Поисково-спасательная операция осложнялась сильным туманом. Предположительное место крушения нашли турецким беспилотником, ориентируясь на источник тепла. Вертолет сгорел полностью. Иранские СМИ сообщили, что он находился среди деревьев на склоне холма.
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