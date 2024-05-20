В Боснии назвали заказчиков покушения на Фицо | 360°

20 мая 2024, 07:57
В Боснии назвали заказчиков покушения на Фицо
Депутат Вулич: за покушением на премьер-министра Словакии Фицо стоят англосаксы
За покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо стоят англосаксы. Такое мнение в интервью «Российской газете» выразила депутат Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины Саня Вулич.
Она отметила, что сербский народ неоднократно испытывал на себе удары со стороны Великобритании и Соединенных Штатов. По ее мнению, эти страны решают вопросы путем силы, если их не слушают.
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«Можно предположить, что Роберт Фицо отказался выполнять их приказания. <…> Я уверена, что за организацией покушения стоят англосаксы и немцы», — подчеркнула Вулич.
Она напомнила бомбардировки НАТО по Республики Сербской и Сербии боеприпасами с обедненным ураном.
Вулич пожелала Роберту Фицо скорейшего выздоровления. Политик назвала покушение на его убийство бесчеловечным поступком. По ее мнению, после выздоровления премьера Словакии мир сможет узнать новые интересные делали случившегося.
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