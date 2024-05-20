Вице-президент Ирана подтвердил гибель президента Раиси | 360°

Мир 20 мая 2024, 07:32 Вице-президент Ирана подтвердил гибель президента Раиси Вице-президент Ирана Мансури подтвердил информацию о гибели Раиси РИА «Новости»

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Поступающие сведения о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета являются правдой. Об этом в социальной сети X сообщил вице-президент Ирана Мохсен Мансури.

«Мы принадлежим Аллаху. Воистину, мы к Нему вернемся», — написал он, прикрепив к публикацию ссылку на фотографию с Раиси.

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Согласно традиции, эту фразу используют во время объявлений о чьей-то смерти.

Также руководитель общества Красного Полумесяца в Иране Пир Хосейн Коливанд в эфире телеканала IRIB подтвердил, спасатели не обнаружили живых пассажиров после обнаружения разбившегося вертолета.

Ранее о гибели Раиси в крушении заявляло агентство Mehr. Кроме того, скончались остальные пассажиры вертолета, среди которых аятолла Мохаммед Али Але-Хашем и губернатор одной из провинций Малек Рахмати.

В воскресенье стало известно, что вертолет М-171 с Раиси на борту совершил жесткую посадку в одном из труднодоступных районов из-за нелетной погоды. Официальные лица в Израиле заявили о непричастности государства к аварии вертолета.