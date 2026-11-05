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    Слезоточивый газ и водометы. В Парагвае вкладчики банка вышли на улицы

    В Парагвае протест вкладчиков Ueno Bank перерос в столкновения с полицией

    В центре Асунсьона произошли столкновения полиции с участниками акции протеста клиентов Ueno Bank, потребовавших вернуть замороженные средства. Об этом сообщило издание ABC Color.

    По данным газеты, правоохранители применили против демонстрантов резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Помимо возврата денег, протестующие потребовали объявить импичмент президенту Парагвая Сантьяго Пенье и отправить его в отставку.

    Ранее Центральный банк страны ввел в Ueno Bank внешнее управление. По оценкам, услугами финансовой организации пользуются около 2,9 миллиона человек при населении Парагвая примерно в семь миллионов.

    Оппозиция также внесла в парламент предложение об импичменте Пенье. Его авторы связывают эту инициативу с предполагаемыми отношениями главы государства с Ueno Bank.

    Ранее массовые митинги прошли в Германии из-за резкого роста цен..

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