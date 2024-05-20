Синоптик подтвердил связь гибели Раиси с плохой погодой | 360°

Мир 20 мая 2024, 08:59 Синоптик подтвердил связь гибели Раиси с плохой погодой Синоптик Тишковец: при крушении вертолета Раиси наблюдали термическую депрессию Unsplash

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В местности, где потерпел крушение вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси, стоял туман с плохой видимостью и дул сильный ветер, синоптики фиксировали термическую депрессию. Полеты в таких условиях запрещены, заявил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Погода в районе авиационного происшествия на северо-западе Ирана была сложная — определялась термической депрессией. <…> Сложные метеоусловия могли стать прямой или косвенной причиной авиационной катастрофы вертолета президента Ирана», — сказал он.

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Тишковец уточнил, что в зоне крушения зафиксировали 7-10 баллов верхней, средней, отдельной кучево-дождевой облачности. Нижняя кромка находилась на уровне 300-600 метров, верхняя — 9-10 километров. По словам синоптика, при осадках видимость ухудшилась до одного-трех километров, а в облаках — до сотен и десятков метров.

Местами шли ливни и грозы, выше 3,5 километра происходило обледенение. Тишковец сообщил, что порывы ветра достигали 10-15 метров в секунду, в горах местами до 21 метра. В нижнем пограничном слое фиксировали сдвиг ветра, а ветер разгонялся до 30-50 километров в час. Синоптик заявил, что в таких условиях полеты запрещены: они мешали поддерживать высоту, вызывали «болтанку» и влияли на конструкции вертолета.

Спасатели нашли рухнувшее воздушное судно сгоревшим. Пассажиры погибли, в том числе Раиси.