До места крушения вертолета Раиси спасатели смогут добраться за 3 часа | 360°

Мир 20 мая 2024, 00:13 До места крушения вертолета Раиси спасатели смогут добраться за 3 часа Мохаммад Кабади: спасателям нужно 3 часа, чтобы добраться до вертолета Раиси РИА «Новости»

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Время в пути поисково-спасательных бригад до предполагаемого места совершения аварийной посадки вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси составит не менее трех часов. Об этом, как сообщили «Известия», заявил заместитель начальника операции Мохаммад Кабади.

По совам корреспондента государственного телевидения Ирана, которого процитировало агентство IRNA, видимость в районе проведения поисково-спасательной операции составляет всего 5-6 метров, проехать через эту местность крайне сложно.

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По мнению израильских официальных лиц, Раиси едва ли выжил в результате авиакатастрофы, при этом они отвергли причастность страны к ЧП.

Вертолет Ми-171, на котором летел иранский лидер, мог совершить жесткую посадку в труднодоступном районе из-за нелетной погоды.