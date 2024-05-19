Появилось видео поисков вертолета президента Ирана после крушения | 360°

19 мая 2024, 18:17
Появилось видео поисков вертолета президента Ирана после крушения
IRIB опубликовало кадры поисковой операции в районе крушения вертолета Раиси
Появились первые кадры поисковой операции в районе крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Видео опубликовало иранское агентство IRNA.
На поиски отправили 20 спасательных отрядов. Операцию осложняли бездорожье и неблагоприятных погодные условия. Ролик с места поисков также показал RT.
По данным агентства IRNA, в вертолете находились Раиси, министр иностранных дел Хоссейн Амирабдоллахян и местные чиновники. Делегация правительства Ирана во главе с вице-президентом направилась на место жесткой посадки вертолета.
Воздушное судно Ми-171, в котором летел президент Ирана, могло совершить жесткую посадку из-за тумана. До аварии Раиси общался с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в пограничном пункте двух стран, который находится на берегу реки Аракс.
Ранее появилась информация, что спасательные группы нашли в районе села Узи вертолет с лидером Ирана. ЧП произошло в лесах Арасбарана — горном районе провинции Восточный Азербайджан. Раиси выжил.
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Иран
Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
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