Появилось видео поисков вертолета президента Ирана после крушения | 360°

Мир 19 мая 2024, 18:17 Появилось видео поисков вертолета президента Ирана после крушения IRIB опубликовало кадры поисковой операции в районе крушения вертолета Раиси РИА «Новости»

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Появились первые кадры поисковой операции в районе крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Видео опубликовало иранское агентство IRNA.

На поиски отправили 20 спасательных отрядов. Операцию осложняли бездорожье и неблагоприятных погодные условия. Ролик с места поисков также показал RT.

По данным агентства IRNA, в вертолете находились Раиси, министр иностранных дел Хоссейн Амирабдоллахян и местные чиновники. Делегация правительства Ирана во главе с вице-президентом направилась на место жесткой посадки вертолета.

Воздушное судно Ми-171, в котором летел президент Ирана, могло совершить жесткую посадку из-за тумана. До аварии Раиси общался с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в пограничном пункте двух стран, который находится на берегу реки Аракс.

Ранее появилась информация, что спасательные группы нашли в районе села Узи вертолет с лидером Ирана. ЧП произошло в лесах Арасбарана — горном районе провинции Восточный Азербайджан. Раиси выжил.