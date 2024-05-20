Обязанности Раиси до выборов возложат на первого вице-президента Ирана | 360°

Мир 20 мая 2024, 08:29 Обязанности Раиси до выборов возложат на первого вице-президента Ирана Первый вице-президент Ирана будет исполнять обязанности Раиси в течение 50 дней РИА «Новости»

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Обязанности президента Ирана Эбрахима Раиси до новых выборов будет исполнять первый вице-президент Мохаммад Мохбер. Об этом сообщил телеканал IRIB.

В течение 50 дней специальный совет должен провести выборы нового президента Ирана. В его состав войдут главы судебной и законодательной ветвей власти, а также сам вице-президент Мохбер. По предварительной информации, выборы могут состояться в июне или июле.

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Утром в понедельник гибель Раиси в результате крушения вертолета Ми-171 в труднодоступном районе Верзеган на северо-западе страны подтвердил вице-президент Ирана Мохсен Мансури. В социальной сети X он опубликовал фотографию с Раиси и сопроводил ее текстом: «Мы принадлежим Аллаху. Воистину, мы к Нему вернемся».

Также утром 20 мая правительство Ирана проведет экстренное заседание под руководством Мохбера.