Силовики с водометами оттеснили митингующих от здания парламента Грузии | 360°

Мир 13 мая 2024, 07:45 Силовики с водометами оттеснили митингующих от здания парламента Грузии Полиция Грузии подвезла к зданию парламента водометы для разгона митингующих РИА «Новости»

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В Тбилиси прошла массовая акция протеста против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». К зданию парламента, окруженному демонстрантами, подвезли водометы и спецназ. Полиции удалось оттеснить митингующих, сообщил «Sputnik Грузия».

Законопроект планировали рассмотреть утром 13 мая на заседании комитета по юридическим вопросам. Оппозиционеры устроили акцию протеста накануне, около 22 часов 12 мая.

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Силовики заранее укрепили железными конструкциями ворота во двор парламента на улице 9 Апреля. Сотрудники МВД выстроили кордон. Спецназ и водометы выставили на улице 9 Апреля и проспекте Руставели у площади Свободы.

По информации издания, митингующих оттеснили от служебного входа в здание парламента. Участники акции на пересечении улиц Чичинадзе и Зубалашвили начали бросать бутылки и оскорблять силовиков. Полиция задержала одного демонстранта.

Противники закона об иноагентах организовали в Тбилиси серию митингов с участием тысяч человек. Среди задержанных за беспорядки — один россиянин. Служба государственной безопасности Грузии заявила, что провокации организовали из зарубежья.