Наемники вернутся с Украины в Грузию для участия в акциях протеста | 360°

Мир 08 мая 2024, 11:39 Наемники вернутся с Украины в Грузию для участия в акциях протеста СГБ Грузии: к протестам и провокациям в Тбилиси присоединятся наемники с Украины Nicholas Muller / Global Look Press

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Организаторы акций протеста в Тбилиси призвали участников вооружиться дубинками и спровоцировать правоохранителей, чтобы накалить обстановку вокруг принятия закона об иноагентах. К участию в беспорядках привлекут грузин, уехавших добровольцами на Украину, заявила Служба государственной безопасности Грузии в Facebook*.

Силовики предупредили о подготовке провокаций, в том числе о блокировке работы парламента, правительства и других органов власти, закрытии автомобильных дорог и железнодорожного сообщения. По данным СГБ, к протестам причастны граждане Грузии за рубежом, в том числе уехавшие на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

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«В этих преступных планах активно участвуют граждане Грузии, проживающие за пределами страны, в частности, определенная часть воюющих в Украине грузин, которые заявляют о готовности приехать в Грузию и активно участвуют в планируемом насилии против полиции», — заявила пресс-служба.

Акции финансировали из зарубежья, тренинги иностранных инструкторов прошли в конце апреля. Митингующим, по информации СГБ, посоветовали вооружиться камнями, легковоспламеняющимися жидкостями и дубинками. По мнению организаторов протестов, желательно спровоцировать полицейских хотя бы на один выстрел, чтобы повлечь человеческие жертвы и еще большую эскалацию.

В Грузии прошла серия акций протестов против закона об иноагентах. На одном из последних митингов пострадали восемь человек.

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